نركز على الترشيد.. رئيس الوزراء يحسم موقف الحكومة من تخفيف أحمال الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء خلال الفترة المقبلة، وما يتم الحديث عنه ومتابعته مع وزير الكهرباء هو ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الثامن والأربعين، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه يتابع مع وزارة البترول بشأن دخول السفن "التغييز" قريبا.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر قفزت إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن الدولة مستمرة في جهود تحسين مناخ الاستثمار.

مدبولي: 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة



وأضاف رئيس الوزراء أن هناك 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة، مؤكدا استمرار تقديم الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.