رئيس الوزراء: مصر في المركز التاسع عالميا لجذب الاستثمارات الاجنبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الموارد المحلية من النقد الاجنبي تقابل الاستخدامات والانفاق للدولة مستمر منذ ٤ اشهر مشيرا الي ان لم نعتمد علي الاموال الساخنة.

واكد مدبولي ان مصر رقم ٩ لجذب الاستثمارت الاجنبية المباشر تحفيز الاستثمار وتسهيلات للمستثمرين الاجانب والمحليين .

واشار الي ان الرئيس السيسي دائما للمراجعة علي الوضع الاقتصادي وتسهيل الاجراءات الضريبية مشيرا الي ان وزير المالية عرض الي الرئيس السيسي انه خلال ١١ شهر تم زيادة الايرادات الضريبية ٣٦٪؜ وهذا من خلال تسهيل الاجراءات الضريبية .

واشار الي ان التسهيلات الضريبية ادت الي زيادة الايرادات ٥٤ مليار جنيه ايرادات ضريبية اضافية .

واكد مدبولي ان لاول مرة في مصر يتم تصنيع اجهزة السونار والاجهزة الدقيقة الطبية مشيرا الي ان مصر كانت تستورد ١٠٠٪؜ من هذه الاجهزة