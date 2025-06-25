دينا فؤاد: معنديش أي ذكرى مع أمي.. وموت المنتجين الأربعة كسرني

حلّت الفنانة دينا فؤاد ضيفة على الإعلامية سالي عبدالسلام في حلقة جديدة من برنامج "عالهادي في الكلام"، المعروض عبر منصة Byline Media، حيث كشفت خلال اللقاء عن لحظات صعبة مرّت بها في حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت دينا فؤاد، بتأثر شديد:"معنديش أي ذكرى مع أمي، لأنها توفيت وأنا صغيرة جدًا. كل اللي عرفته عنها كان من كلام أختي ووالدي. كنت محتجاها في لحظات كتير صعبة في حياتي، زي يوم وفاة والدي."

وتحدثت أيضًا عن تأثير وفاة عدد من المنتجين المقربين منها، قائلة:

"أصعب يوم في حياتي كان لما توفي حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل، وتامر فتحي. كانوا بالنسبة لي أكتر من منتجين.. كانوا جزء من عائلتي. حسيت إنها ضربة في قلبي، ولسه فاكرة آخر مرة شفت كل واحد فيهم."