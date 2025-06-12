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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالكاجوال.. إطلالة لافتة لـ دينا فؤاد عبر إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
ميرنا محمود

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت دينا فؤاد أنظار جمهورها بإطلالة  جريئة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون  الابيض نسقت معها جيبة قصيرة،كما تركت شعرها منشدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها. 

يذكر أن الفنانة دينا فؤاد، قالت إنّ التمثيل ليس مجرد مهنة بالنسبة لها، بل هو شغفها الحقيقي الذي لا ترى نفسها قادرة على النجاح في غيره، مؤكدة أن ابتعادها عن العمل الفني لفترة يشعرها بالموت البطيء، رغم ممارستها لحياتها اليومية بشكل طبيعي.

وأضافت دينا فؤاد، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنها تعيش شعورًا مؤلمًا في الفترات التي لا تعمل فيها، حيث تشعر بأن الأيام تمر دون إنجاز.

وتابعت: "أنا بنام وبصحى وبخرج وباكل وبقابل أصحابي وأهلي، بس بحس إني مش بعمل حاجة... بحس إني عمري بيجري وأنا مش بنجز".

دينا فؤاد صور دينا فؤاد اظلالات النجوم

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