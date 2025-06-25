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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

يشهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إحتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة العام الهجرى الجديد بمسجد الحنان المنان بمدينة ٦ أكتوبر.

كان بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال المهندس عادل النجار في برقيته لفخامة الرئيس:
"يطيب لي سيادة الرئيس وأمتُنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأصدق التهاني القلبية  المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان .. 
داعين المولى عزّ وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلّل خطاكم وجهودكم البنّاءة لمواصلة مسيرة عطائكم، حتى تتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبلٍ زاهر".

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الأوقاف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتي الديار المصرية، والسادة الوزراء والمحافظين، أعرب فيها عن تهنئته المقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، وأن يوفّق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما تقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة العام الهجري الجديد.

محافظ الجيزة مديرية الأوقاف بالجيزة اخبار الجيزة

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