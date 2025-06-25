التعليم العالي: المهارة العنصر الأول فى التوضيف يلها الكفاءة والتعليم

قال الدكتور إيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن العالم كله أيقن أن المهارة أهم من الشهادة لكن هذا لا يعني عدم أهميه التعليم والعلم هو الأساس.

وأضاف إيمن عاشور خلال حوار مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، قائلا:" لابد أن يكون في تعليم وتعلم ولاكتساب مهارات جديدو الاولوية في التوظيف اصبحت لمن يمتلك المهارة ثم الكفاءة ويأتي بعدها الشهادة او المؤهل الدراسي.

المؤهل الدراسي

وأوضح وزير التعليم أن المؤهل الدراسي كان في السابق السبب الأول للتوظيف والأن اصبح رقم ثلاثة بعد المهارة والكفاءة.

وأكد أيمن عاشور أن المسار الإكاديمي الذي ينتهي بشهادة يوازي له المسار المهني الذي يكتسب من خلاله الخريج الخبرة والمهارة اللازم.