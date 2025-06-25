أيمن عاشور: يوجد مساران بالجامعات هما أكاديمي ومهني للتأهيل لسوق العمل

تحدث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نظام التعليم فى الجامعات بناءا على متطلبات سوق العمل.

وأضاف إيمن عاشور خلال حوار مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، قائلا:" لدينا مسارين في الجامعات أولهما الاكاديمي وبالتوازي هناك مسار مهني يكسب الطالب المهارة اللازمة لسوق العمل".

وتابع وزير التعليم العالى: القطاع الخاص يشارك في تدريس المسار المهني ولدينا مراكز للتوظيف المهني في كل الجامعات.

البرامج الاكاديمية

وأكد وزير التعليم العالى، أن البرامج الاكاديمية بالجامعات تحتوي على 50% مادة نظرية و25% مادة مهنية وحريصون على اكساب الطلاب مهارات تعزز من قدرتهم على الابداع والابتكار.

وقال إيمن عاشور منظومة ادخال وتطوير البرامج التعليمية لاكساب الطلاب مهارات وظيفية تتم بالشراكة مع القطاع الخاص.