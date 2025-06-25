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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يؤكد على أهمية الاقتداء بمعاني الهجرة النبوية الشريفة خلال احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى العام الهجري الجديد

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، وذلك بمسجد الحنّان المنّان بمدينة 6 أكتوبر، بحضور اللواء سامح الحمّيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة.

استُهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها فقرة للابتهالات الدينية تناولت رحلة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة.

عقب ذلك، ألقى الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، واختُتم الحفل بفقرة إنشادية قدّمها طلائع البرنامج الصيفي للأطفال بمديرية أوقاف الجيزة.

وخلال كلمته قدّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالأمن والخير واليُمن والبركات.
وأكد المحافظ على أهمية الاقتداء بمعاني الهجرة النبوية الشريفة، وما تحمله من دروس في الصبر والعمل والتخطيط مشيرًا إلى أن المناسبات الدينية تُجدد فينا القيم الإيمانية والانتماء للوطن، وتُعزز من روح التكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع.

حضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والأمنية، وجموع من المواطنين من سكان مدينة 6 أكتوبر.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة العام الهجري الجديد

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