التعليم العالي: مؤشرات تطوير التعليم بدأت تؤتي ثمارها

تحدث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تأهيل الطالب بداية من مرحلة الثانوية العامة جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي.

وأضاف إيمن عاشور خلال حوار مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، يجب قياس مهارات الطلاب بعد الشهادة الاعدادية لتحديد مسارهم التعليمي والمهني بعد التخرج.

مؤشرات تطوير التعليم

وتابع وزير التعليم العالى: منظومة التعليم العالي تشمل مسارات تعليمية تبدأ من المرحلة الثانوية وفقا لمهارات كل طالب.

وأكد إيمن عاشور وزير التعليم العالى قائلا:" بدأنا التغيير ونستهدف تحقيق الرؤية بشكل كامل عام 2030 لافتا إلى أن مؤشرات تطوير التعليم بدأت تؤتى ثمارها.