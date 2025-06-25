أيمن عاشور: الإستراتيجية الوطنية للتعليم ليست مرتبطة بالحكومة أو أي وزير

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تم اطلاقها عام 2023 بمشاركة الجميع من خبراء وطلاب وأعضاء هيئة تدريس.

وأضاف إيمن عاشور خلال حوار مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، قائلا:" حرصنا على مشاركة المجتمع المدني في وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لضمان نجاحها".

الاستراتيجية الوطنية للتعليم

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ليس مرتبطة بوجود الحكومة الحالية أو أي وزير.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن نظام التعليم فى الجامعات يتم بناءا على متطلبات سوق العمل.