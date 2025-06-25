بعد حديث الرئيس| التعليم العالى: إقبال كبير من الطلاب على الكليات العملية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحظ أن هناك اقبال كبير من الشباب على الكليات النظرية واشار لتغيير الأمر.

وأضاف إيمن عاشور خلال حوار مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، أن 50% من الطالب الطلاب تقدموا للكليات النظرية في الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي الاخير مقابل 70% من العام السابق.

الجانب العلمي والتطبيقي

وتابع زير التعليم العالى: الجانب العلمي والتطبيقي أصبح أكبر من الماضي في مختلف الكليات وخاصة الجامعات الاهلية والخاصة والتكنولوجية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور انه لا يمكن الإستغناء مطلقا عن الكليات النظرية ويجب أن يكون هناك تكامل بين الكليات النظرية والتطبيقية العملية.

وإشار وزير التعليم العالى إلى وجود مستهدف وهو الدمج بين التخصصات النظرية والعلمية في العديد من الكليات