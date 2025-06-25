هل يتم إلغاء نظام العلمي والأدبي بالثانوية العامة.. الوزير يجيب

رد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أمكانية إلغاء نظام العلمى والأدبى فى الثانوية العامة، لافتا إلى أن التعليم فى المرحلة الثانوية جزء لا يتجزأ من التعليم الجامعى.

وأكد أيمن عاشور خلال حواره مع برنامج “مساء دى إم سى” المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلا:" هناك دراسات كثيرة نقوم بها حول وجود العلمي والإدبي في مرحلة الثانية الثانوية".

دورات تدريبية ضمن منظومة التعليم النظري

وتابع وزير التعليم العالى قائلا:" نقدم دورات تدريبية ضمن منظومة التعليم النظري لتأهيل الطلاب لسوق العمل".

وكان أوضح وزير التعليم أن المؤهل الدراسي كان في السابق السبب الأول للتوظيف والأن اصبح رقم ثلاثة بعد المهارة والكفاءة.

وأكد أيمن عاشور أن المسار الإكاديمي الذي ينتهي بشهادة يوازي له المسار المهني الذي يكتسب من خلاله الخريج الخبرة والمهارة اللازم.