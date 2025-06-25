التعليم العالى: لأول مرة قياس مدى رضا الطلاب عن العمليات التعليمية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة لديها تصنيفات كثيرة لتحديد أفضلية كل جامعة على عن الأخرى.

وأضاف أيمن خلال حواره مع برنامج “مساء دى إم سي” المذاع عبر قناة “دى إم سى”، تم لأول مرة إجراء استبيان لقياس مدى رضا الطلاب عن العمليات التعليمية يشمل كافة محاور التعليم.

توظيف الخريجين ونوع الوظيفة

وتابع وزير التعليم العالى: مدى رضا الطالب عن العملية التعليمية أصبح أحد محاور تقييم مستوى التعليم عالميا.

ولفت الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى إلى أنه تم ادخال توظيف الخريجين ونوع الوظيفة في استبيانات قياس مستوى التعليم ورضا الطلاب عن العملية التعليمية.