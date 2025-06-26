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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم العالي: جار العمل على تدويل وتصدير التعليم

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أسامة علي

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلميقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن كلية الطب بجامعة القاهرة جاءت في المرتبة 179 على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي بين 30 ألف جامعة عالمية.

وأضاف أيمن خلال حواره مع برنامج “مساء دى إم سي” المذاع عبر قناة “دى إم سى” يدرس في الجماعات المصرية 125 ألف طالب وافد من 117 دولة هناك 22 جامعة أجنبية لديها فروع في مصر.

جامعات متميزة 

وأكد وزير التعليم العالى أنه تم توقيع 40 بروتوكول مع أشهر جامعات فرنسية على هامش زيارة الرئيس ماكرون الاخيره لمصر بينها 30 جامعة تمنح شهادات مزدوجة.

وإشار وزير التعليم العالى إلى أنه جار العمل على تدويل وتصدير التعليم من خلال جذب طلاب للتعليم في مصر أو فتح فروع الجامعات المصرية في الخارج، معقبا:"لدينا جامعات متميزة في تلقي طلبات لفتح فروع لها في العديد من دول العالم".

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