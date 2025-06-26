موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام يوفنتوس بكأس العالم للأندية

كشفت صحيفة "Standard" البريطانية عن التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعد هذه المباراة حاسمة لحسم صدارة المجموعة السابعة، في ظل الانتصارات الكبيرة التي حققها الفريقان في أول جولتين.

مرموش خارج التشكيل الأساسي مجددًا

وأوضحت الصحيفة أن عمر مرموش سيبدأ اللقاء من دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن التشكيل الأساسي في مواجهة العين الإماراتي. وكان مرموش قد شارك أساسيًا فقط في اللقاء الافتتاحي أمام الوداد المغربي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام يوفنتوس :

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول – نونيز – روبن دياز – مانويل أكانجي

الوسط: رودري – ريندرز – سافينيو – فيل فودين – ريان شرقي

الهجوم: إيرلينج هالاند

مشوار الفريقين في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي افتتح مشواره بالفوز على الوداد المغربي (2-0)، ثم حقق فوزًا كاسحًا على العين الإماراتي بنتيجة (6-0)، مما جعله أحد أبرز المرشحين للقب.

أما يوفنتوس، فنجح في الفوز على العين بخماسية نظيفة، ثم تخطى الوداد بنتيجة (4-1)، ليضمن التأهل قبل جولة الختام.