القبول بمدارس الثانوى العام بدمياط بـ 230 درجة و الخدمات بـ 210 درجات

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام الحكومى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجموع ٢٣٠ درجة ، على أن يتم السماح للطلاب الحاصلين على مجموع ٢٧٥ درجة فأكثر بالتنسيق فى المدرسة التى يرغبها .

كما إعتمد " محافظ دمياط " درجة القبول بفصول الخدمات بالثانوي العام بمجموع ٢١٠ درجة.

جاء ذلك بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، الذى أشار الى أن التنسيق جاء بناء على الإحصاء الوارد من دارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، والإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤