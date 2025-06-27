رجال إطفاء الجيزة ينقذون أسرة من حريق شقة بشارع فيصل

أنقذ رجال الإطفاء بالجيزة سكان شقة بشارع فيصل من الموت المحقق بعد محاصرة النار لهم اثر اشتعال حريق داخل الشقة، حيث تم اخلاؤها من قاطنيها والسيطرة على ألسنة اللهب.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالناصر من شارع فيصل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.