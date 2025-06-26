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صبي الميكانيكي .. النيابة تحقق في تحطم سيارة برلماني بشارع فيصل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صبي الميكانيكي .. النيابة تحقق في تحطم سيارة برلماني بشارع فيصل

حادث
حادث
ندى السويفي

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في واقعة انقلاب سيارة ملاكي مملوكة لعضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، علاء محمود، أمام كلية التربية الرياضية بشارع فيصل في منطقة بولاق الدكرور، بعدما تبين أن وراء الحادث صبي ميكانيكي يبلغ من العمر 15 عامًا.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة إرسال تقرير فني بحالة السيارة، وملابسات قيادتها من قِبل طفل، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث للوقوف على تفاصيله بدقة، والاستماع لأقوال شهود العيان وصاحب مركز الصيانة الذي خرجت منه السيارة.

كانت التحقيقات الأولية قد كشفت أن المتهم ويدعى "فتحي.ك.أ"، يعمل مساعد ميكانيكي بأحد مراكز إصلاح السيارات، استولى على مفتاح السيارة دون إذن، وقادها بسرعة جنونية في شارع فيصل، قبل أن يفقد السيطرة عليها، ويصطدم بالجزيرة الوسطى، ما تسبب في انقلاب السيارة وتحطمها بالكامل.

وأكد صاحب مركز الصيانة أمام النيابة أن السيارة كانت داخل المركز للإصلاح وتخص النائب البرلماني، وأن الطفل استغل انشغال العاملين واستقل السيارة دون علم أحد.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف مدى توافر شبهة جنائية من عدمه، وبيان مسؤولية مالك الورشة عن ترك مفاتيح السيارات بشكل يتيح العبث بها.

انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة النيابة العامة عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط كلية التربية الرياضية

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