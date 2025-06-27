حريق يلتهم مخزن كرتون بجوار مدرسة في الهرم.. صور

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع داخل مخزن كرتون بجوار مدرسة في منطقة الهرم، ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة باإبلاغ أهالي منطقة الهرم بانبعاث أدخنة كثيفة من داخل مخزن مجاور لمدرسة مسعد عرفة، وانتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بـ 3 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها دون الامتداد للعقارات أو المدرسة المجاورة.

وأشارت التحريات إلى أن المخزن المحترق يحتوي على كميات كبيرة من الكرتون ما أدى لامتداد النيران بسرعة كبيرة.