هل تغيرت الاستراتيجية الأمريكية في الحرب الروسية الأوكرانية؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله للرئاسة الأمريكية بإنه سينهي الحرب الروسية الأوكرانية عبر وقف التمويل الأمريكي للحرب الذي تسبب في استمرارها لأكثر من 3 سنوات،وأنفقت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن اكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا بمواجهة روسيا.

بينما كان يصر ترامب على وقف الدعم الأمريكي لكييف حتى لايتحول الصراع إلى حرب عالمية كبرى لكن ترددت الأنباء بالفترة الأخيرة عقب استمرار المناوشات الأوكرانية الروسية بالوقت الحالي،وعدم قبول الطرفين الوقف التام لإطلاق النار بقيام واشنطن بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي من طراز باتريوت خلال الفترة القادمة،وهذه الأنباء تشير لتغير الاستراتيجية الأمريكية للحرب الأوكرانية.

في ذات السياق لايزال يدعو ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية،وقال ترامب اليوم الجمعة بإنه تلقى اتصال هاتفي من بوتين عند تصاعد وتيرة الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل،وخلال الاتصال عرض بوتين إمكانية تحقيق السلام بين الطرفين ليرد ترامب بإنه يريد من بوتين حل الأزمة الروسية الأوكرانية بينما تضع الدولة الروسية شروطا لتحقيق سلام كامل مع أوكرانيا رفضته كييف في عدة مبادرات دولية مختلفة للسلام.