ترامب: إدارة جو بايدن كانت غبية.. وإدارتي جعلت أمريكا عظيمة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، عن الأوضاع الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الخارجية.

وثمَّن ترامب، حكم المحكمة العليا الأمريكية، وشكر القضاة الذين أيدوا قراره بمنع حصول المولودين لأبوين غير أمريكيين على الجنسية الأمريكية.

وأكد ترامب، أنه نجح في عقد صفقات تجارية رابحة لواشنطن مع كل دول العالم، وشكر الزعماء العرب الأذكياء الذين استثمروا تريليونات الدولارات بأمريكا.

وأضاف أن أغلب الدول الأوروبية جاءت للاستثمار بأمريكا، مثل فرنسا وألمانيا، لكن إسبانيا لم تأت، مشيرا إلى أنه يتجه لعقد صفقة تجارية مع الهند والصين.

وانتقد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ووصفها بـ"الإدارة الغبية"؛ للسماح بقدوم المجرمين إلى أمريكا عبر الهجرة غير الشرعية من المكسيك.

وأشار إلى إخلاء بعض الدول لسجونها، مثل فنزويلا، وإرسال مساجينهم إلى أمريكا، لافتا إلى أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على 11 ألف مجرم، ورحلتهم خارج أمريكا.

ونوه ترامب بقدرته على تحقيق السلام العالمي؛ عندما أوقف الحرب بين الهند وباكستان، وأنه هددهم بوقف الأعمال التجارية الأمريكية معهما؛ حال استخداما الأسلحة النووية، كما حقق السلام بين أوغندا ورواندا بإفريقيا، وأوقف الحرب بين إيران وإسرائيل.