قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بإجماع 43 دولة .. أبو العينين يتسلم رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
إنهاء قوائم انتظار مرضى الغسيل الكلوي بـ رعاية بورسعيد الصحية .. صور
50 شهيدا في غزة خلال الساعات الأخيرة.. وقصف إسرائيلي يستهدف مدارس وخيام النازحين
107 موظفين مهددين بالفصل.. إنتل تستعد لتسريح 20% من موظفيها عالميا
وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
فريدة الشوباشي: مصر تعزز حضورها الإقليمي ودورها لإرساء السلام برئاسة البرلمان الأورومتوسطي
ردَّ غاضبا.. ماذا قال رامي رضوان عن أنباء انفصاله عن دنيا سمير غانم
بعد رحيل فرانك.. مفاجأة بشأن مدرب برينتفورد الجديد
برلمانية المصري الديمقراطي: رئاسة مصر للبرلمان الأورومتوسطي فرصة لإنهاء الموقف الإقليمي المتأزم
تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب
تقرير مستشفى العباسية يكشف حقيقة سفاح الإسكندرية
أمريكا تدرس إنشاء برنامج نووي إيراني بقيمة 30 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المحكمة العليا تؤيد قرار ترامب بعدم منح الجنسية للمولودين بأمريكا لأبوين غير أمريكيين

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
محمد عبد المعز

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند توليه الرئاسة الأمريكية عدم منح الجنسية الأمريكية للمولودين بأمريكا لأبوين غير أمريكيين أو غير حاصلين على الإقامة الكاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلا في وقت سابق إنه لا يمكن إعطاء حق المواطنة الأمريكية لأطفال أمهاتهم لم تحصل على الجنسية بعد.

يأتي ذلك في سياسة الرئيس الأمريكي للحفاظ على نسيج المجتمع الأمريكي خلال ما تشهده أمريكا من موجات هجرة غير شرعية قادمة من المكسيك. 

في اتجاه آخر رفض قاضي واشنطن جون كوفينور قرار ترامب الرئاسي، وعطله معللا بأنه غير دستوري. لتصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارها اليوم الجمعة بأن قرار ترامب دستوري وتقرر تقويض بعض السُلطات للقضاء الفيدرالي بها.

وانتصرت المحكمة العليا الأمريكية بواشنطن لترامب أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر عام 2024 عندما قام بعض القضاه في ولايات أمريكية مختلفة بإصدار حكم يمنع ترامب من المشاركة كمرشح رئاسي في ولاياتهم لأنه متمرد، وتسبب في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي يناير عام 2021 ناشرا الفوضى بالولايات المتحدة، بينما قررت المحكمة العليا عندها أنه سيسمح لترامب بخوض الانتخابات الرئاسية في مختلف الولايات الأمريكية. 

في ذات السياق اتهم الرئيس الأمريكي ترامب بالوقت الحالي بعض القضاه بأمريكا برفض تنفيذ أكثر من 140 قرارا رئاسيا، وتعطيلها لأنهم منحازون ضده بسبب انتمائهم السياسي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنسية الأمريكية عدم منح لأبوين غير أمريكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي"

الأوقاف

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

خطيب المسجد النبوي

نعيم الحياة العاجل.. خطيب المسجد النبوي: من تمسك بأسبابها نجا

بالصور

طريقة عمل كفتة الأرز على الطريقة التقليدية

طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا
خطر نادر بسبب لقاحات كورونا
خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

قبل حفل زفافهما .. مصادر تؤكد: جيف بيزوس ولورين سانشيز متزوجان بالفعل

جيف بيزوس ولورين سانشيز
جيف بيزوس ولورين سانشيز
جيف بيزوس ولورين سانشيز

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد