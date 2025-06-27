لحماية إسرائيل.. حمدي بخيت يكشف عن مخطط لتقسيم مصر إلى 5 دويلات

كشف اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي، مخطط تقسيم الدولة المصرية، وكذلك الشرق الأوسط، والهدف من وراء ذلك.

وأوضح اللواء حمدي بخيت، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن المخطط الغربي الصهيوني يهدف إلى تقسيم مصر إلى 5 دويلات صغيرة، دويلة في سيناء، وأخرى تضم القبائل العربية في الغرب، والدويلة النوبية في الجنوب، ودويلة للأقباط في المنتصف، والخامسة في الدلتا.

مخطط تقسيم مصر

أشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى إلى تنفيذ مخطط تقسيم مصر إلى 5 دويلات، بدعم غربي، إلا أن الشعب المصري العظيم أفشل هذا المخطط.

وعن سبب سعي الغرب إلى تقسيم مصر والشرق الأوسط؛ هو ألا تكون هناك دولة أقوى من إسرائيل في المنطقة.