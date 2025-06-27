خبير استراتيجي يكشف السبب وراء استمرار استهداف الدولة المصرية

قال اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي أن صوره 30 يونيو منحت مصر مرحلة أخرى وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.

أكد اللواء حمدي بخيت خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن القوات المسلحة إبان ثورة 30 يونيو كانت مدركة تمام لما يحدث وما يحيط بمصر من تهديدات.

القوات المسلحة

وأكد الخبير الاستراتيجي أن تحديث القوات المسلحة جاء استجابه لمدى الأخطار والمخططات التي كانت تحيط بالدولة المصرية.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن التهديدات المحيطة بالدولة المصرية والمخططات ضدها لم تنتهي بعد والسبب في ذلك أن الدولة المصرية كانت عصية على أن تترك قرارها السيادي في يد جماعة الاخوان الارهابية.