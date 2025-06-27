نادي 6 أكتوبر ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو

في إطار حرصه على إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والولاء، يُنظم نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي ، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، وذلك في أجواء احتفالية مميزة تجمع بين الطابع الوطني والفني والثقافي.

ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالية بمقر النادي، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والفنانين وفرق الفنون الشعبية، إلى جانب حضور واسع من أعضاء النادي وأسرهم.

وتتضمن فعاليات الاحتفال عروضًا فنية وموسيقية، وندوات توعوية تسلط الضوء على أهمية ثورة 30 يونيو في تاريخ مصر الحديث، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات، ومعرض وثائقي يوثق أبرز لحظات الثورة.

وأكد دكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها النادي لدعم الوعي الوطني، وتعميق الشعور بالفخر بتاريخ مصر ومواقف شعبها.

ودعا رئيس النادي، جميع أعضائه للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تُجسد وحدة الشعب المصري تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.