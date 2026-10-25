البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يلتقي ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالقوصية

التقى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، عددًا من الشيوخ الأفاضل، ممثلي الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور أصحاب النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

تعزيز الحوار بين الأديان

تناول اللقاء أهمية ترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الأديان، واحترام الاختلاف، والتعاون، من أجل السلام، والعيش المشترك.

وأكد الجميع أن الاختلاف لا ينبغي أن يكون سببًا للانقسام، أو العداء، بل فرصة للتعارف، والتكامل، والعمل المشترك، من أجل الخير العام.

كذلك، شدّد اللقاء على أن الأخوّة ليست مجرد شعار، بل مسؤولية أخلاقية، وإنسانية تقتضي أن يرى كل إنسان في الآخر شريكًا في الوطن، والإنسانية، يستحق الكرامة، والاحترام، بما يساهم في بناء مجتمع يسوده السلام، والمحبة، والتعاون.