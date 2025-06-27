الأهلي يحسم مصير ديانج بعد تألقه في مونديال الأندية

أغلق النادي الأهلي الباب أمام التكهنات بشأن مستقبل لاعب وسطه المالي أليو ديانج، بعد العروض الخارجية التي تلقاها مؤخرًا، وذلك عقب الأداء اللافت الذي قدمه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد الإعلامي مدحت شلبي، خلال تصريحاته التليفزيونية، أن ديانج قدّم مستوى فنيًا مميزًا في الدقائق التي شارك فيها مع الفريق خلال البطولة العالمية، ما دفع عدة أندية للتواصل من أجل ضمه، لكن النادي الأحمر حسم موقفه وقرر عدم مناقشة أي عروض في الوقت الراهن.

الأهلي يُعدل عقد ديانج لمواجهة الإغراءات الخارجية

وأضاف شلبي أن إدارة الأهلي اختارت الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، مع التوجه نحو تحسين بنود عقده من الناحية المالية، تقديرًا لأهميته الفنية، وللتماشي مع القيمة السوقية الجديدة التي اكتسبها بعد مشاركته الدولية.

ويُعد ديانج من الركائز الأساسية في خط وسط الأهلي منذ انضمامه، وقد أسهم في تحقيق عدة بطولات محلية وقارية، ما جعل اسمه يتردد بشكل مستمر في سوق الانتقالات الأوروبي والخليجي.