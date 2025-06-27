قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعترف بالتخطيط لارتكاب جريمة اغتيال العلماء الإيرانيين منذ التسعينيات
شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ عبد الشافي بعد إنهاء مسيرته الكروية
ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟
ترامب: أنقذت المرشد الإيراني من موت شنيع
الأهالي منهارين | مشاهد مفجعة من تشييع جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمي
وظائف وزارة المالية 2025 .. التقديم مفتوح الآن لهذه المناصب القيادية
ضحايا حادث الإقليمي | وضع اسم كل فتاة على نعشها في مشهد أبكى الجميع |صور
ترامب يعلن إنهاء محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبة شركات التكنولوجيا
الزراعة: مصر سجلت التين والعنب والزيتون مؤشرات جغرافية بمطروح
ميزة شاشة القفل الجديدة في One UI 8.. سامسونج تطرح تحديثا تجريبيا
نتنياهو يزور واشنطن يوليو المقبل لبحث تطورات العدوان على غزة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الماضي ضد الحاضر.. ميسي يتحدى باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

ميسي
ميسي
القسم الرياضي

عندما يلتقي باريس سان جيرمان مع إنتر ميامي في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية، سيشهد ذلك لم شمل نادرا لعظماء كرة القدم الأوروبية، يجمعهم ولاءات قديمة وندم حديث، وفرصة ليونيل ميسي لتصفية الحسابات.


تشهد مباراة الأحد تناقضًا جذابًا بين حقبتين - فريق باريس سان جيرمان، مفعم بالشباب والطاقة، بعد فوزه الأول بلقب دوري أبطال أوروبا، وفريق إنتر ميامي، الذي بني على أساس نجوم برشلونة السابقين المتقدمين في السن، لكنهم رموز.

على خط التماس في باريس سان جيرمان، يواجه لويس إنريكي أربعة لاعبين قادهم سابقًا في برشلونة - ميسي، ولويس سواريز، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس.
يجتمعون جميعًا الآن تحت قيادة مدرب ميامي، خافيير ماسكيرانو، وهو شخصية أخرى من حقبة لويس إنريكي الفائزة بالثلاثية في كامب نو.

قال ألبا هذا الأسبوع: "لويس إنريكي ظاهرة". أنا متحمس لرؤيته وسأعانقه، ولكن عندما يُطلق الحكم صافرة البداية، سنحاول التغلب عليه.
سواريز، البالغ من العمر الآن 38 عامًا، تأمل في تأثير مدربه السابق:
"كنت أمتلك بالفعل جينًا تنافسيًا، لكنه ضخ فيّ المزيد من الروح".

وفي سياق آخر، شارك لاعبو ميامي السابقون في برشلونة في "ريمونتادا" عام 2017 ضد باريس سان جيرمان.
كانت تلك الليلة هي أحلك ليلة في تاريخ باريس سان جيرمان، عندما سحقهم برشلونة 6-1 في إسبانيا بعد خسارتهم 4-0 في باريس في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

في ذلك الوقت، كان لاعبو ميامي المخضرمون في قمة تألقهم.
يعتمدون الآن على الذاكرة والإيقاع، بينما أعاد جيل صاعد تشكيل قلب باريس سان جيرمان: برادلي باركولا، وديزاير دويه، وفيتينيا، الذين ساهموا في ضخ طاقة جديدة في نظام لويس إنريكي، تُوجت بفوزهم بدوري أبطال أوروبا قبل أسابيع قليلة. لكن وصول الفريق الباريسي إلى أتلانتا بعد خسارته 1-0 أمام بوتافوجو البرازيلي في دور المجموعات أثار تساؤلات حول الإرهاق بعد موسم أوروبي طويل.

مع أن باريس سان جيرمان لا يزال مرشحًا بقوة للفوز نظريًا، إلا أن تلك الهزيمة كشفت عن ثغرات في تشكيلة خاضت مباريات حاسمة أكثر من معظم منافسيها.

قال ماسكيرانو عن لويس إنريكي: "سيكون شرفًا لي مواجهة مدرب عظيم - من أعظم المدربين الذين تعاملت معهم في مسيرتي".

باريس سان جيرمان إنتر ميامي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

إقبال كبير على قافلة الثقافة والمسرح المتنقل بقرية بنجر 7 ببرج العرب

فعاليات ثقافية وفنية

الأحد .. انطلاق احتفالات ثقافة دمياط بذكرى ثورة 30 يونيو

أحمد سعد

بيستهبل .. أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه قبل طرحها

بالصور

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

أسرع من الشيطان .. دودج العضلية تتفوق على بوجاتي توربيون بـ1700 حصان

بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد