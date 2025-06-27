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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس صحة الشيوخ: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وصنعت انطلاقة تنموية غير مسبوقة

حسين خضير
حسين خضير
فريدة محمد

قال النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية؛ بعدما أنقذت البلاد من مشروع الفوضى والتقسيم الذي سعت جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذه بأوامر خارجية، مؤكدًا أن هذه الثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية، ورسّخت دعائم الدولة المدنية الحديثة.

وأضاف "خضير"، في تصريح صحفي، اليوم، أن المصريين انتصروا في 30 يونيو لإرادتهم الحرة، عندما خرجوا بالملايين يرفضون حكم جماعة لا تؤمن بالدولة ولا بالمواطنة، واختاروا الاصطفاف خلف القيادة الوطنية والمؤسسات الشرعية، وعلى رأسها القوات المسلحة، التي انحازت بدورها للشعب وأنقذت مصر من مصير مظلم كان يهدد حاضرها ومستقبلها.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. أن الدور الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الثورة كان محوريًا في استعادة هيبة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الرئيس قاد مشروعًا وطنيًا شاملاً استهدف النهوض بجميع القطاعات، من بنية تحتية وطرق ومشروعات قومية كبرى، إلى إصلاحات اقتصادية جريئة أعادت الثقة في الاقتصاد المصري، وجعلت من مصر نموذجًا للاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار نائب الدقهلية. إلى أن ما حققته مصر من نجاحات في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه، خاصة في سيناء، يُعد من أبرز إنجازات ما بعد 30 يونيو، حيث تم القضاء على مخططات الجماعات التكفيرية التي حاولت اختطاف الدولة، بدعم وتمويل خارجي. 

ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتم  الدكتور"حسين خضير"، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية، بل كانت لحظة ميلاد جديد للدولة المصرية، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية من أمن واستقرار وإنجازات كبرى، يؤكد صواب قرار الشعب، ويعزز الثقة في استمرار مسيرة البناء بقيادة الرئيس السيسي نحو مستقبل يليق بمصر وتاريخها.

الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان النواب ٣٠ يونيو

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