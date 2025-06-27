حمدى بخيت: الإخوان حاولوا عزل سيناء عن الدولة المصرية

كشف اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي، أهمية ثورة 30 يونيو 2013 في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية من مخططات التقسيم على يد جماعه الاخوان الإرهابية وبدعم غربي.

وأكد اللواء حمدي بخيت خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق أنه كان مخططا أن تنفصل سيناء عن مصر عن طريق استفتاء يتم اجراءه وذلك تحت وطأة الجماعات الارهابيه في سيناء.

فصل سيناء

وأضاف اللواء حمدي رزق أن ثورة 30 يونيو حرمت الإخوان الإرهابية والغرب من تقسيم الدولة المصرية وفصل سيناء عنها.

وأكد الخبير الإستراتيجي أن القوات المسلحة المصرية حمت أراده الشعب المصري معقبا:"دائما ما أقول أن العلاقة بين الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية كعلاقة الجنين وأمه ".