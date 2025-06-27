إخلاء المبنى بالكامل.. السيطرة على حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في مخزن البطاطين بقسم الأطفال بمستشفى البدرشين المركزي بمحافظة الجيزة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأفادت مصادر بالمستشفى أن الحريق اندلع في مخزن مخصص لتخزين البطاطين داخل قسم الأطفال، ما استدعى إخلاء القسم بالكامل كإجراء احترازي لحماية الأطفال من أي حالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الوضع في وقت قياسي، فيما تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة تأمين القسم.

وأكدت المصادر، أنه تم نقل الأطفال إلى أماكن آمنة داخل المستشفى، وأن الوضع عاد إلى طبيعته بعد انتهاء عمليات التبريد والتهوية، دون الحاجة لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وتجري الأجهزة المعنية تحقيقًا للوقوف على أسباب الحريق والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.