السيطرة على حريق شب فى محول كهرباء بكفر شكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء بقرية كفر الشهاوي التابعة لمركز كفر شكر، دون وقوع أي إصابات بشرية.



وكان اللواء مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في محول كهرباء داخل القرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل أو المناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار شركة الكهرباء المختصة لاتخاذ اللازم من إجراءات الصيانة والفحص الفني للمحول.

وأكدت الجهات المعنية أنه لا توجد أي خسائر بشرية، فيما تُواصل الفرق الفنية متابعة الموقف لضمان عدم تكرار الواقعة.