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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق بنها كفر شكر بالقليوبية

تصادم
تصادم
إبراهيم الهواري

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها المنصورة، بعد كوبري جمجرة اتجاه المنصورة، بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية  أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب علي طريق بنها المنصورة، بعد كوبري جمجرة اتجاه المنصورة.


وعلي الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، تحت إشراف اللواء محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، والعميد عمرو غنام وكيل المرور، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب علي طريق بنها المنصورة، بعد كوبري جمجرة اتجاه المنصورة. 


وتم الدفع بلودر من مجلس مدينة بنها لرفع أثار الحادث، ورفع وتجنيب السيارة، وإعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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