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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أطلقو النار .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية| فيديو

اطلقو النار .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية| فيديو
اطلقو النار .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية| فيديو
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله 3 أشخاص حال قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على أحد الكبارى بالقليوبية .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 17 الجارى حدثت مشاجرة بين كلٍ من طرف أول شخصين ، وطرف ثان 3 أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو - جميعهم من العناصر الجنائية - مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وذلك لخلاف بينهم ، تبادلوا خلالها إطلاق أعيرة نارية على بعضهم ولاذوا بالفرار .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (4 فرد محلى المستخدمة فى الواقعة – كمية لمخدر الهيروين بقصد الإتجار ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى أعيرة نارية

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