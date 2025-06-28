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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البترول تزف بشرى بشأن إنتاج حقل ظهر من الغاز

حقل
حقل
عادل نصار

أكد المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم ضخ الغاز للمصانع، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تتم في هذا السياق واضحة.

وتابع المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن تم إضافة نحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من حقل (ظهر) بالبحر المتوسط إلى معدلات الإنتاج مؤكدة أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الإمدادات من الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية.

وتابع المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن ذلك جاء بعد أن أتم الحفار البحري (سايبم 10000) التابع لشركة (إيني) الإيطالية أعمال حفر إعادة المسار ببئر (ظهر 6).

أوضح المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه في أعقاب إتمام أعمال الحفر بنجاح توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر (ظهر 13) الذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز وفق الدراسات الهندسية بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واضاف المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنهم بدأوا منذ اغسطس الماضي زيادة انتاج الغاز المحلي ووضعوا خطة للتعامل مع فصل الصيف لتجنب تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، مفيدا بأن الغاز يتم امداداه لكل القطاعات الصناعية والمنزلية.

وأكمل المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنهم خلال الخطة الموضوعة من العام الماضي لتوفير الغاز المحلي تم عمل حزمة حوافز وتغييرات حتى يعودوا لمعدلات إنتاج الغاز من جديد بنفس المعدلات السابقة حتى يستمر لتوفير الاحتياجات.

وفي السياق نفسه أشار المهندس معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن تم اعادة ضخ الغاز للمصانع المصرية من جديد.

البترول الغاز عمرو أديب

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