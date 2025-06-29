قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاصف من القومي لحقوق الإنسان بشأن حادث الطريق الإقليمي
والد ضحايا الطريق الإقليمي مُتأثرًا على الهواء يروي المأساة: «بناتي خرجن للرزق فعُدن جثثًا»|فيديو
اهتمام أوروبي بـ «زيزو» .. والصحافة التركية تكشف الكواليس
إيلون ماسك يُهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب: مُدمّر تمامًا
في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو
فرنسا تعلن استعدادها للمساهمة في توزيع آمن للمساعدات بـ غزة
روبن نيفيز يراهن على روح الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي: قاتلنا ريال مدريد وسنكررها
تعليق قوي من ياسمين عز على حادثة الطريق الإقليمي: 18 زهرة راحوا ضحية الإهمال
كأس العالم للأندية.. شوط أول سلبي بين بنفيكا وتشيلسي
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا 5% فقط من قدراتنا العسكرية بمواجهة إسرائيل
الهيئة الوطنية تعلن الثلاثاء المقبل تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ
شاهد جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 يونيو 2025: لا تتردد

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 29 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 29 يونيو 2025

يسمح للعواطف بتوجيه القرارات وتقوية الروابط. ثق بحدسك عند مواجهة الأسئلة في المنزل أو مع الأصدقاء، لفتات اللطف تفتح لك آفاقاً للتواصل. 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

إذا كنتَ عازبًا، فقد تُشعل محادثةٌ وديةٌ شرارةَ علاقةٍ جديدة. تذكّر أن تُعبّر عن مشاعرك بصدقٍ ولطف. ستُلاحظ أفعال اللطف الصغيرة، كإرسال رسالةٍ مُعبّرةٍ أو تقديم الدعم، وستُقابل بابتساماتٍ وامتنان.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

اليوم، يرسل جسمك إشارات واضحة تستحق الاهتمام. انتبه لأي علامات تعب، وخصص فترات راحة قصيرة بين المهام، المشي القصير في الهواء الطلق أو التمدد الخفيف ينعش طاقتك ويهدئ عقلك، احرص على شرب كمية كافية من الماء، واختر وجبات مغذية غنية بالفواكه والخضراوات الطازجة. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

سيساعدك الهدوء على تجنب سوء الفهم والحفاظ على سير العمل على المسار الصحيح. إنه يوم لبناء جسور التواصل وتعزيز علاقاتك في العمل.   

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

لا تتردد في طرح الأسئلة إذا كنت غير متأكد، فالوضوح يُؤدي إلى نتائج أفضل دوّن ملاحظاتك وحدد أهدافًا صغيرة طوال اليوم. تصميمك اللطيف سيكسبك الاحترام ويُحقق تقدمًا ثابتًا.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟

اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

ترشيحاتنا

عادل حموده

عادل حمودة: الحسيني أبو ضيف فضح فساد شقيق زوجة مرسي فاغتالوه

وزير الخارجية

وزير الخارجية ضيف لميس الحديدي .. غدا

وزير الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة: الدولة تفتح أبوابها لكل متميز ومجتهد وصاحب فكرة

بالصور

بحضور نجوم العمل .. العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز

شاهد جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة

ببلاش .. اعرف أسرع طرق طبيعية لعلاج الأرق

الارق
الارق
الارق

خاوف من الكارثة..تحذير من تناول البطيخ بهذه الطريقة

البطيخ
البطيخ
البطيخ

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فئات لن تحصل على زيادة المعاشات الجديدة | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

الديركسيون ساب في ايدي .. تفاصيل جديدة صـ.ادمة عن حـ.ادث المنوفية

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد