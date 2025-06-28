موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا في كأس العالم للأندية

تنطلق مساء اليوم ، مواجهة حاسمة بين تشيلسي وبنفيكا، على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة "شارلوت" ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعد بنفيكا إلى دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعدما تعادل مع بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2 – 2، قبل أن يكتسح أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسداسية نظيفة، ثم الفوز على بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل.



في المقابل، صعد تشيلسي إلى دور الـ 16 بعدما حل وصيفاً في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما حصد 6 نقاط من الفوز على لوس أنجلوس الأمريكي والترجي التونسي بينما خسر أمام فلامنجو البرازيلي.

وتنطلق مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025، اليوم السبت 28 يونيو.