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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 لاعبين من الأهلي.. التشكيل المثالي للعرب في مونديال الأندية

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

كشفت منصة DAZN التشكيل المثالي لأفضل لاعبي الأندية العربية في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وتشارك في البطولة خمسة أندية عربية، هي: الهلال السعودي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.

وجاءت التشكيلة التي اختارها الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2025 على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال)
 

الدفاع: حسان تمبكتي (الهلال)، ياسر إبراهيم (الأهلي المصري)، خوليبالي (الهلال)
 

الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، سافيتش (الهلال)، أحمد السيد زيزو (الأهلي المصري)، وسام أبو علي (الأهلي المصري)، ناصر الدوسري (الهلال)
 

الهجوم: سالم الدوسري (الهلال)، يوسف البلايلي (الترجي التونسي)


وسيطر لاعبو فريق الهلال السعودي، المتأهل الوحيد من الأندية العربية الخمسة المشاركة في البطولة إلى دور ثمن النهائي، على التشكيل المثالي للفرق العربية في دور المجموعات.

التشكيل المثالي للعرب
كأس العالم للأندية 2025 التشكيل المثالي الأندية العربية الأهلي الهلال

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