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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اعتزاله.. ماذا قدم محمد عبد الشافي بملاعب مصر والسعودية؟

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
رباب الهواري

أعلن محمد عبد الشافي، قائد نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مشوار طويل ومميز في الملاعب المصرية والسعودية، ترك خلاله بصمة واضحة داخل وخارج الملعب.

محطات بارزة في مسيرة عبد الشافي

بدأ عبد الشافي مسيرته في نادي غزل المحلة، قبل أن ينتقل إلى إنبي ثم الزمالك، الذي كان بوابته للتألق الحقيقي. كما خاض تجربة احتراف ناجحة في السعودية مع ناديي الأهلي والفتح. لعب في المجمل 402 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 33 هدفًا لزملائه.

14 لقبًا تتوج مسيرته

حقق عبد الشافي 14 بطولة خلال مسيرته، حيث توج مع الزمالك بثلاثة ألقاب للدوري المصري الممتاز، وأربعة ألقاب لكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي. أما مع الأهلي السعودي، فحقق بطولة الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي.

كلمات مؤثرة في وداع الجماهير

عقب تتويجه مع الزمالك بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، وجه عبد الشافي رسالة وداع مؤثرة لجماهير القلعة البيضاء. قال: “اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وواجهنا ظروفًا صعبة حتى تحقق هذا اللقب. أشكر الجماهير على دعمهم المستمر”.

وأضاف: “لا أتحدث كثيرًا، ولكن أطلب من جماهير الزمالك الوقوف دائمًا خلف اللاعبين. أكثر ما يؤلمني هو رحيلي ووداعي لهذا الجمهور العظيم. أنا فخور بأنني كنت جزءًا من هذا الكيان الكبير”.
 

نهاية مشرفة لمسيرة لاعب استثنائي

برحيل عبد الشافي، يودع الزمالك أحد أبرز نجومه في العصر الحديث، بعد سنوات من العطاء والوفاء، ليبقى اسمه محفورًا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية


 

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