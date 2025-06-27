قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام الإعلامي أحمد موسى.. تفاصيل
حمادة عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز
حسام الغمرى يكشف المرشد الحقيقة لجماعة الإخوان الأرهابية
الغمري: الاختيار حطم صورة الإخوان أمام العالم.. وبرنامج «على مسئوليتي» مرصود من الجماعة
حزب الجبهة الوطنية: 100 ألف جنيه للمتوفى و50 ألفًا للمصاب بحادث المنوفية
صدمتها سيارة نقل.. شيماء طالبة بـالهندسة تعمل في حصاد العنب مقابل 120جنيها
مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم
ترامب يرجح التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة
ماذا نقول عند سماع "الصلاة خير من النوم" بأذان الفجر؟.. الإفتاء تجيب
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى
الزمالك يفتح باب التفاوض مع مهاجم شولسك البولندي
ترامب: دمرنا منشآت نووية إيرانية ومنعنا طهران من امتلاك سلاح نووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يودع محمد عبد الشافي برسالة مؤثرة: "أخلاقك سبقت موهبتك"

إمام عاشور ومحمد عبد الشافي
إمام عاشور ومحمد عبد الشافي
إسلام مقلد

حرص إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى زميله السابق في الزمالك، محمد عبد الشافي، وذلك عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عامًا.

ونشر عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة لعبد الشافي وكتب عليها: "شكرًا كابتن محمد عبد الشافي على كل لحظة قدمتها في الملعب، وعلى أخلاقك العالية اللي سبقت موهبتك".

وأضاف: "أنا من المحظوظين اللي لعبوا معاك، وربنا يوفقك في الخطوة الجاية".

وتزامل إمام عاشور مع عبد الشافي في صفوف نادي الزمالك خلال فترة مهمة من مسيرة كل منهما، قبل أن يغادر عاشور إلى الاحتراف الأوروبي مع ميتلاند الدنماركي، ومنه إلى الأهلي، في حين واصل عبد الشافي رحلته مع القلعة البيضاء حتى أعلن قرار اعتزاله بعد التتويج ببطولة كأس مصر الأخيرة أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

ويعد محمد عبد الشافي أحد رموز الكرة المصرية الذين جمعوا بين المهارة العالية والانضباط والسلوك المثالي، وهو ما أكده عاشور في رسالته، ليختتم النجم الزملكاوي السابق مشواره الكروي محاطًا بكلمات الاحترام والتقدير من جماهير الكرة المصرية وزملائه على حد سواء.

إمام عاشور النادي الأهلي الأهلي الزمالك محمد عبد الشافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهن بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

النجمة يسرا

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

إسعاف

مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يبعث برسائل هامة إلى قادة 7 دول ومنظمة الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تستبدل قلم S Pen ببطارية أكبر.. كيف تكون النتيجة؟

هاتف Mix Flip 2

شاومي تطلق هاتف Mix Flip 2 بمواصفات رائدة وبطارية عملاقة

Redmi K Pad

شاومي تطلق أول تابلت بعلامة ريدمي.. Redmi K Pad بمواصفات قوية وتصميم فاخر

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استمع لقلبك

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..: انفراجة في بعض الضغوط

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. توصل إلى حلول مرضية

برج القوس
برج القوس
برج القوس

فيديو

مقتل بلوجر شهير علي اللايف

لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد