إمام عاشور يودع محمد عبد الشافي برسالة مؤثرة: "أخلاقك سبقت موهبتك"

حرص إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى زميله السابق في الزمالك، محمد عبد الشافي، وذلك عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عامًا.

ونشر عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة لعبد الشافي وكتب عليها: "شكرًا كابتن محمد عبد الشافي على كل لحظة قدمتها في الملعب، وعلى أخلاقك العالية اللي سبقت موهبتك".

وأضاف: "أنا من المحظوظين اللي لعبوا معاك، وربنا يوفقك في الخطوة الجاية".

وتزامل إمام عاشور مع عبد الشافي في صفوف نادي الزمالك خلال فترة مهمة من مسيرة كل منهما، قبل أن يغادر عاشور إلى الاحتراف الأوروبي مع ميتلاند الدنماركي، ومنه إلى الأهلي، في حين واصل عبد الشافي رحلته مع القلعة البيضاء حتى أعلن قرار اعتزاله بعد التتويج ببطولة كأس مصر الأخيرة أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

ويعد محمد عبد الشافي أحد رموز الكرة المصرية الذين جمعوا بين المهارة العالية والانضباط والسلوك المثالي، وهو ما أكده عاشور في رسالته، ليختتم النجم الزملكاوي السابق مشواره الكروي محاطًا بكلمات الاحترام والتقدير من جماهير الكرة المصرية وزملائه على حد سواء.