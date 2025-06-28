الهلال السعودي يعلن حجم إصابة سالم الدوسري وفترة غيابه

أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة اللاعب سالم الدوسري، وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، مما يعني نهاية مشواره في كأس العالم للأندية الحالي.

وضرب فريق الهلال السعودي موعدا ناريا مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، فجر اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات.

واحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط خلف ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 7 نقاط، ليواجه مانشستر سيتي متصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط.

وستقام مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، في تمام الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سالم الدوسري وليوناردو يسجلان هدفي الهلال أمام باتشوكا



افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة واستغلال مثالي للفرصة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء، أضاف المهاجم ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 95، ليؤمن نقاط المباراة الثلاث ويضمن تأهل الفريق للدور التالي.

