محافظ دمياط ووزير التعليم العالي يتفقدان كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة"

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقهما الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " .

قدم " محافظ دمياط " شرحاً تفصيلاً عن الكوبرى الذى يمتلك تاريخاً طويلاً بدأ منذ عام ١٨٩٠ م ، فى نفس العام الذى تم إنشاء برج ايفل بباريس وبذات المواد المستخدمة فى الانشاء ، ليصبح كوبرى على نهر النيل بإمبابة، إلى أن تم نقله إلى دمياط عام ١٩٢٧ م ، وصولاً إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة عام ٢٠٠٧ بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق ، تحقق خلالها ملحمة هندسية فريدة حيث تم اختيار زاوية ميل الكوبرى بموقعه الجديد بصورة تعطى احساس بالديناميكية كبديل عن الوضع العمودي أو الموازى لنهر النيل ، حيث أن زاوية الميل هى ٣٤ درجة والتى تشير إلى موقعه القديم فى إمبابة، وخلال الفترة من ذلك العام حتى ٢٠١١ نقلة ثقافية وحضارية كبيرة واصبح مركز ثقافى وتنويرى ومقصد لنشر الوان الفنون ، وبعدها تتأتى أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ليتعرض لأعمال نهب وتخريب لمحتوياته.

وأوضح " محافظ دمياط " أنه فى إطار حرص محافظة دمياط على تنفيذ مشروع لاستعادة دور الكوبرى وتعظيم الاستفادة منه كأثر أدرج بقرار وزارة الآثار رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣ ، وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال توليها مهام المحافظة بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ممثلة فى شركة مصر لإنتاج الاسمدة " موبكو "عام ٢٠٢١ لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل الكوبرى بمشاركة مجتمعية من الشركة وتنفيذ شركة المقاولون العرب والتى شاركت فى عملية نقل الكوبرى وتضمنت الأعمال صيانة جسم الكوبرى وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالاساسيات والأنظمة الحديثة هذا إلى جانب تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح مفتوح ومنطقة للأنشطة المختلفة.

فيما أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن شركة المقاولون العرب قد حصدت جائزة منصة ENR العالمية العام الماضي عن كوبرى دمياط التاريخى، كما لفت إلى أن الكوبرى خلال تلك الفترة يشهد انطلاقة كمنارة للفنون والعلوم المختلفة.

و خلال مرورها بالمدينة أشار " محافظ دمياط " إلى أن المحافظة فى فترة نقل الكوبرى فى عهد الدكتور البرادعي قد شهدت إستخدام الجزء الاخر من الكوبرى معدنى آخر كبديل عن الكوبرى القديم لاستخدامه لعبور السيارات بين الضفتين ولازال يعمل بكفاءه لربط جانبي النيل وجاري طرح الكوبري القديم كفرصة استثمارية لما يتمتع به من موقع فريد ومميز