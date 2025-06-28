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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

225 درجة..تنسيق القبول للثانوية العامة للعام الدراسي الجديد بالجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن تنسيق القبول للثانوي العام للعام الدراسي الجديد  2025 / 2026، بمجموع 225 درجة للقبول بالمدارس الثانوية العام.

كان قد أعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46 %.

كما أعلنت محافظة الجيزة، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سيعتمد تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد غدا الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.

وأهابت محافظة الجيزة بأولياء الأمور والطلاب متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة والمصادر الرسمية المعتمدة للإطلاع على تفاصيل درجات القبول فور اعتمادها.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم إجراءات القبول وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التنسيق بما يراعي الكثافات الطلابية والطاقات الاستيعابية للمدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية.

محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام

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