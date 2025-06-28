أحمد حسن: بعض لاعبي الأهلي رفضوا الدخول في صفقات تبادلية

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على فيسبوك: "مصدر في الأهلي.. رفض بعض لاعبي الفريق الدخول في صفقات تبادلية وراء عدم اتمام انضمام محمد شكري حتى الان وجلسة مع مسئولي الصفقة للتفاوض حول الأمور المادية".

وكان قد أبدى النادي الأهلي اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب نادي سلاسك فروكلاف البولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لما أورده موقع "gol24" البولندي، فإن النادي الأهلي دخل في محادثات أولية من أجل ضم الحملاوي، بعد أن لفت الأنظار بأدائه القوي مع فريقه في الدوري البولندي الممتاز.

أكد الموقع أن إدارة سلاسك فروكلاف لا تمانع فكرة بيع اللاعب، خاصة مع وجود شرط جزائي يبلغ مليون يورو في عقده، وهو رقم ترى الإدارة أنه مناسب لتعظيم العائد المالي من الصفقة.

وكان أسد الحملاوي، صاحب الـ23 عامًا، قد انتقل إلى سلاسك فروكلاف في الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في 16 مباراة رسمية، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، ما جعله أحد أبرز الأسماء الصاعدة في صفوف الفريق.

ويأتي اهتمام الأهلي باللاعب في ظل سعيه لتدعيم خطه الأمامي بعناصر ذات قدرات تهديفية عالية، تحضيرًا لخوض منافسات الموسم الجديد محليًا وقاريًا، خصوصًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الحملاوي يحمل الجنسية الفلسطينية، وهو ما يمنحه ميزة تسجيله كلاعب غير أجنبي في قائمة الأهلي، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم المتعلقة بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين والسوريين كمصريين.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في المفاوضات بين الطرفين، في حال تم تفعيل البند الجزائي من قبل الأهلي لحسم الصفقة رسميًا.