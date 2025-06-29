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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والتي شملت تعديل عدد 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الموقع لتحويل إجمالي 2262 أتوبيساً على 6  مراحل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع الإدارة الاستراتيجية و التنمية  المحلية بالوزارة حول مستجدات هذا المشروع .  

مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع القومي يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الأخضر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث تم الانتهاء فعلياً من تعديل 100 أتوبيس حتى الآن، وجاري تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، على أن يتم الانتهاء من باقي أعمال تعديل أتوبيسات المرحلة الثانية بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2025، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن أعمال التعديل تتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات)، في إطار التعاقد الموقع بين وزارات ( التنمية المحلية والإنتاج الحربي و البترول والثروة المعدنية وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبدعم مالي من وزارة المالية).

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في متابعة التنفيذ الفني والإداري للمشروع، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية والخطط التشغيلية والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تدفق التمويل اللازم دون تأخير وتكليف الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى، يشمل النواحي الفنية والمالية والتشغيلية، تمهيداً لتطبيق نتائج التقييم على باقي المراحل.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي الحضري في مصر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحسين جودة الهواء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل وزارة التنمية المحلية الإشراف المباشر على تنفيذ باقي مراحل المشروع بالتعاون مع جميع الشركاء لضمان الإنجاز وفق المستهدفات المحددة.

التنمية المحلية منال عوض اتوبيسات النقل العام

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