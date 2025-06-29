القصبي: انطلقنا فى نقلة نوعية بالتصنيف الدولى لجودة الطرق

قدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بخالص التعازي إلى أهالي ضحايا حادث الطريق الدائرى الإقليمي بمحافظة المنوفية.

و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: صحيح هناك خطأ ولابد من المراجعة والمحاسبة، ولكن يظل الحق حقا بأننا انطلقنا فى نقلة نوعية فى التصنيف الدولى لجودة الطرق.

و قال : ولكن ما أود تسجيله أن هذا المجلس هو الذى باشر مهامه الدستورية والتشريعية وتصدى لملفات عديدة لم يجرؤ مجلس على فتحها.

و تابع : اتحفظ على عبارة أن هناك أحد فوق القانون، فالمجلس يملك ممارسة السلطة التشريعية، ولدينا سلطاتنا التى يمكن أن نمارسها فى أى وقت من الأوقات.