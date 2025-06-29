وزارة الصحة بغزة: 88 شهيدا و365 مصابا جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن “وزارة الصحة بغزة” أعلنت عن استشهاد 88 شهيدا وإصابة 365 شخصا جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على إحباط مبادرة تقودها الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف أنشطة صندوق غزة الإنساني (GHF) وتفكيكه، وسط تقارير مثيرة للجدل حول نشاط الصندوق.

وبحسب التقرير، فقد عقدت جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، أعقبتها توجيهات أممية إلى الوكالات والمنظمات الدولية بوقف التعاون مع الصندوق.

ونقل عن ممثل روسي تقارير عن تورط الصندوق في تهريب مواد مخدرة إلى القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن واشنطن وتل أبيب تسعيان لتنسيق مواقفهما لإجهاض القرار قبل طرحه للتصويت مطلع الأسبوع المقبل.