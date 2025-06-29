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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث آليات تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 76 قرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لتنمية عدد 76 قرية بمراكز الصف، أطفيح، كرداسة، أبو النمرس، الواحات البحرية وأوسيم.

يأتى ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، بهدف تحسين المشهد العمراني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى شبكات المرافق والاستغلال الأمثل لمقومات التنمية المستدامة بالمحافظة.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمد عبدالوهاب، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، وممثلو الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، والمكتب الاستشاري، وعدد من ممثلي جهات المرافق والمديريات الخدمية، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة للانتهاء من إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى المتبقية، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومراكز الدراسات العمرانية بكليتي التخطيط والهندسة بجامعة القاهرة، في إطار الخطة القومية للدولة الهادفة إلى تحديث وتطوير خريطة التنمية العمرانية للريف المصري.

وأشار المحافظ إلى أن تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بما يشمل الأحوزة العمرانية، يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنظيم استخدامات الأراضي بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني، وهو ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والمرافق العامة، إلى جانب تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

أوضح "النجار" أن الاجتماع تناول مناقشة آليات إعداد وتحديث محتوى ومقترحات المخطط الاستراتيجي العام لـ 76 قرية، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تهدف إلى توطين الخدمات الأساسية وتنفيذ الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية الدولة التنموية.

وأضاف المحافظ أن الجيزة تضع ملف تطوير القرى والمراكز في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بأهمية التخطيط العمراني كأداة رئيسية للتنمية، ومؤكدًا على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وتسريع وتيرة العمل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت.

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