وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يناقشان التنسيق الدفاعي بالمنطقة

تواصل رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الأحد مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال اتصال هاتفي لمناقشة وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل.

وتبادل الجانبان مناقشة التنسيق الدفاعي بالمنطقة، وآثار الأوضاع الأخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت لمدة 12 يوما.

وجاء في الاتصال الهاتفي بإن إيران سوف ترد بشكل أقوى وأكثر إيلاما حالة قيام الدولة الإسرائيلية باختراق وقف إطلاق النار ومهاجمة إيران حسب منشور للأمير خالد على منصة إكس بالتواصل الاجتماعي.

وقد نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقد اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل عبر الوساطة السعودية بالمنطقة لمنع إنزلاق الصراع لشكل أوسع، وهنأ ترامب الدولتين على شجاعتهما لتحقيق السلام.

وتسعى طهران بالوقت الحالي لملاحقة إسرائيل بالمحافل الدولية بسبب ارتكابها جرائم حرب ضد إيران سواء باغتيال العلماء النوويين أو اغتيال القيادات العسكرية الرفيعة أو استهداف المنشآت المدنية مثل مبنى التلفزيون الإيراني خلال فترة الحرب بين الطرفين.