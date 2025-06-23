رئيس الأركان الإيراني يهدد: لن نتراجع عن معاقبة أمريكا

قال رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم الموسوي اليوم الإثنين بإن إيران لن تتراجع عن معاقبة أمريكا ذلك عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث نطنز وفوردو وأصفهان.

وعقب الهجوم الأمريكي المباشر على إيران أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإن طهران بات لها الحق المشروع الدولي في الرد على الهجوم الأمريكي.

إيران تدرس إغلاق مضيق هرمز

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية تدرس إيران استهداف القواعد العسكرية الأمريكية التي خرجت منها الطائرات الأمريكية الاستراتيجية بي 2 التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية،وكانت حلقت الطائرات الأمريكية من قاعدة دييغو غارسيا المتواجدة في المحيط الهندي،والخاضعة لسُلطة الأمريكية البريطانية.

لندن لم تشارك في الهجوم الأمريكي ضد إيران

في ذات السياق قالت لندن عقب الهجوم الأمريكي على إيران بإنها لم تُشارك في الهجوم الأمريكي ضد إيران،وتدرس طهران أيضا إغلاق مضيق هرمز الدولي كورقة ضغط خلال حربها ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وخرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في احتجاجات مع الشعب الإيراني عقب العدوان الأمريكي على طهران مطالبا الشعب الإيراني بمواجهة ذلك الهجوم،وتحدث الرئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيس الإيراني بوقت سابق حول رد الفعل الإيراني على الهجوم الأمريكي،وقال بزشكيان لماكرون ماذا ستفعل عندما تتعرض فرنسا لهجوم ستقوم بالرد على ذلك العدوان.